«Летит огромный камень в меня»: дочь Глюкозы впервые высказалась о скандале с участием матери

Минувшим летом певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) оказалась в центре скандала. Звезда вышла на сцену в Красноярске в неадекватном состоянии. После этого от артистки открестился ее продюсер Максим Фадеев, и она столкнулась с хейтом в Сети. В сложный момент исполнительницу поддерживали родные: дочь Натальи Лидия рассказала, как помогала маме пережить непростые времена.

Чистякова-Ионова воспитывает двух дочерей — 13-летнюю Веру и 17-летнюю Лидию. Старшая наследница звезды растет творческим человеком и выступает под псевдонимом Рэй.

Девушка, несмотря ни на что, защищает маму от хейтеров и очень за нее переживает.

«Все, что я могу, это быть рядом. И когда появляются всякие новости про маму, конечно же, сразу летит еще и огромный камень в меня. Но все, что я могу сказать: моя мама невероятно сильна», — рассказала Лидия в шоу «Девчата».

В 2006 году Глюкоза вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова. В 2007 году у пары родилась дочь Лидия, а в 2011 — Вера.

Недавно Чистякова-Ионова рассказала, что начала новую жизнь после скандального концерта в Красноярске. Певица извлекла из этой ситуации важные для себя уроки.