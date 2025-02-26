Юлия Ковальчук опубликовала архивное фото с Чумаковым в 17-летнюю годовщину

Юлия Ковальчук опубликовала архивное фото с Алексеем Чумаковым в 17-летнюю годовщину отношений. Певица поделилась снимком в личном блоге.

25 февраля Юлия и Алексей отметили 17 лет со дня начала их отношений. В честь этого события певица устроила праздничный обед. Она украсила стол шариками в виде сердец, поставила свечки и архивный снимок в рамке.

«17 лет есть только ты и я… Еще Амелия, Алисия и 6205 счастливых дней вместе», — высказалась артистка.