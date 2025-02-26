Юлия Ковальчук опубликовала архивное фото с Чумаковым в 17-летнюю годовщину
© Starface.ru
Юлия Ковальчук опубликовала архивное фото с Алексеем Чумаковым в 17-летнюю годовщину отношений. Певица поделилась снимком в личном блоге.
25 февраля Юлия и Алексей отметили 17 лет со дня начала их отношений. В честь этого события певица устроила праздничный обед. Она украсила стол шариками в виде сердец, поставила свечки и архивный снимок в рамке.
«17 лет есть только ты и я… Еще Амелия, Алисия и 6205 счастливых дней вместе», — высказалась артистка.
Подписчики с восторгом отреагировали на пост Юлии и принялись поздравлять супругов с праздником.
«До мурашек! Поздравляю! Счастливой семейной жизни! Пусть так будет всегда», — написали фолловеры.
Ранее певец Алексей Чумаков заявил, что всегда окружен женщинами и ему это нравится. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что Дмитрий Шепелев собирается жениться на Екатерине Тулуповой.