НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 26 февраля 2025, 10:30
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Юлия Ковальчук опубликовала архивное фото с Чумаковым в 17-летнюю годовщину

Юлия Ковальчук опубликовала архивное фото с Чумаковым в 17-летнюю годовщину

© Starface.ru

Юлия Ковальчук опубликовала архивное фото с Алексеем Чумаковым в 17-летнюю годовщину отношений. Певица поделилась снимком в личном блоге.

25 февраля Юлия и Алексей отметили 17 лет со дня начала их отношений. В честь этого события певица устроила праздничный обед. Она украсила стол шариками в виде сердец, поставила свечки и архивный снимок в рамке.

«17 лет есть только ты и я… Еще Амелия, Алисия и 6205 счастливых дней вместе», — высказалась артистка.

Юлия Ковальчук опубликовала архивное фото с Чумаковым в 17-летнюю годовщину

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Подписчики с восторгом отреагировали на пост Юлии и принялись поздравлять супругов с праздником.

«До мурашек! Поздравляю! Счастливой семейной жизни! Пусть так будет всегда», — написали фолловеры.

Ранее певец Алексей Чумаков заявил, что всегда окружен женщинами и ему это нравится. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Дмитрий Шепелев собирается жениться на Екатерине Тулуповой.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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