Алексей Чумаков после объятий с Элиной Чагой заявил, что всегда окружен женщинами: «Мне живется прекрасно»

Певец Алексей Чумаков высказался о женщинах в своей жизни. Он признался, что всегда окружен дамами, но это не доставляет ему дискомфорта. Напротив — он в восторге.

Несмотря на то, что Чумаков много лет женат на певице Юлии Ковальчук, его то и дело замечают в объятиях других женщин. И хоть сам он опровергал, что неверен супруге, многие в Сети все равно критикуют его такое вольное поведение. Например, недавно его захейтили за тесный контакт с артисткой Элиной Чагой, а также за танцы с Анастасией Решетовой.

Но самого Алексея критика не волнует. Он признался, что в его жизни есть главные женщины, для которых он готов на все, — мама, жена и дочки.

«В женском царстве мне живется прекрасно, более того, понятно. Я женщин понимаю куда лучше мужчин, потому что на протяжении всей моей жизни они рядом со мной — мама, жена, дочери. То есть я всегда окружен женщинами, для меня это очень ясные создания и мне очень комфортно в их мире», - поделился артист с «Теленеделей».

Чумаков подчеркнул, что очень дорожит семьей, и это главное его достижение в жизни.

Ранее Алексей Чумаков заявил, что в его райдере есть пункт, «приводящий к истерике» организаторов.