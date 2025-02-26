Дмитрий Шепелев собирается жениться на Екатерине Тулуповой, с которой сошелся после смерти Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил о своих планах на свадьбу с Екатериной Тулуповой. Он отметил, что уже готов связать себя узами брака.

По признанию Дмитрия, после смерти возлюбленной Жанны Фриске в 2015 году ему было очень тяжело. Он потерял близкого человека и остался с маленьким ребенком на руках. Первое время он даже не думал о том, что нужно как-то налаживать личную жизнь. Но потом вдруг встретил Екатерину. Они познакомились благодаря детскому саду, в который ходили их дети.

«Когда я встретил Катю, прошло уже несколько лет после гибели Жанны. Мы встретились, и я понял, что я не один, потому что рядом со мной человек, который пережил схожую историю – Катя потеряла отца, который болел схожим образом», - рассказал Шепелев в беседе с Надеждой Стрелец для ее YouTube-канала.

Сейчас телеведущий абсолютно счастлив. Он считает, что Тулупова полностью ему подходит. По его словам, он влюблен в нее и действительно хочет жениться.

«Я понял, что это мой человек – от запаха до взглядов на жизнь. Пора жениться», - заявил Дмитрий.

Ранее Дмитрий Шепелев впервые рассказал, почему не был рядом с Жанной Фриске в момент ее смерти.