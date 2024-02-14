Юлианна Караулова рассказала, как относиться к дорогим подаркам от поклонников
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Популярная певица Юлианна Караулова объяснила, как поступать с дорогими подарками от нелюбимых мужчин. Ее слова приводит Kp.ru.
«В таком случае я считаю неправильным принимать дорогие подарки. У меня еще до отношений с мужем бывали такие случаи», - поделилась артистка.
Караулова подчеркнула, что в такие моменты у нее возникало чувство, что она кому-то что-то должна. Певица уточнила, что ей приходилось говорить мужчинам, что она не может принять подарок из-за его высокой стоимости.
Помимо этого, исполнительница подчеркнула, что у них с мужем давно имеется общий семейный бюджет, вследствие чего они, как правило, заранее договариваются о подарках друг другу. Она добавила, что не нужно отказываться от дорогого подарка от любимого человека, поскольку скорее всего он рассчитывает на другую реакцию.
Ранее Юлианна Караулова поделилась подробностями отношений с супругом Андреем Черным.
Также Караулова сообщила, что сделала себе роскошный подарок.