35-летняя Юлианна Караулова призналась, что сделала себе роскошный подарок

Певица и ведущая шоу «Кто хочет стать миллионером?» Юлианна Караулова посетила Big Love Show 2024 в Москве. В ходе общения с журналистами она призналась, что рационально тратит заработанные деньги, но все же сделала сама себе роскошный подарок.

Как стало известно сайту «Страсти», 35-летняя Караулова купила квартиру.

«Самый роскошный подарок, который я сама себе делала — это, наверное, квартира», — откровенно рассказала Юлианна.

Говоря о дорогих сумках и украшениях, она отметила, что «иногда что-то такое» себе, конечно же, позволяет.

Ранее Караулова рассказала, что не выпрашивает у мужа дорогие подарки и самостоятельно исполняет свои желания. При этом Юлианна не стала уточнять, кто является основным кормильцем в семье. Она подчеркнула, что они с мужем не меряются деньги и крайне этично относятся друг к другу.