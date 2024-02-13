«Мне это казалось странным»: Юлианна Караулова откровенно рассказала об отношениях с мужем

Певица Юлианна Караулова редко комментирует свою личную жизнь и рассказывает об отношениях с мужем, саунд-продюсером Андреем Черным. Однако за кулисами Big Love Show 2024 певица все же решила поделиться подробностями об отношениях с супругом. Об этом пишет The Voice.

Артистка познакомилась с будущим мужем на съемках проекта «Фабрика звезд-5», где вошла в число финалистов. Изначально отношения певицы и саунд-продюсера носили дружеский и рабочий характер.

«До того, как мы начали встречаться, мы шесть лет дружили. Была общая компания», — рассказала Юлианна Караулова.

Спустя время Андрей Черный начал ухаживать за певицей. Поначалу Юлианна Караулова не воспринимала всерьез знаки внимания с его стороны.

«Я первое время не воспринимала это, не принимала. Мне это казалось странным», — призналась артистка.

Но затем Андрею удалось расположить к себе певицу. Позднее они стали жить вместе.

«Все индивидуально. Есть случаи, когда люди съезжаются буквально через неделю, кто-то и вовсе на следующий день. А кто-то и через два года не готов к этому. У нас с Андреем не сразу это произошло. Он периодически стал оставаться у меня, позже начал у меня жить», — поделилась Юлианна Караулова.

Напомним, Юлианна Караулова и Андрей Черный поженились в 2017 году. В 2021 году у пары родился сын Александр.

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