Юлианна Караулова потеряла на салоне красоты 129 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Певица Юлианна Караулова в октябре 2024 года стала совладелицей ООО «Красота». Знаменитости принадлежит 25% от общей доли организации. Однако дела у бизнеса идут не очень хорошо. Как выяснили журналисты, прибыль заведения оказалась отрицательной.

При нулевом доходе за 2024 год, ООО «Красота» понесла убытки на 129 тысяч рублей.

Юлианна Караулова — не единственная звезда, которая не смогла заработать на своем бизнесе. Так, мы рассказывали о компании певца ЮрКисса. Организация ушла в минус на 3,7 миллиона рублей.

С похожими проблемами столкнулся и актер Владимир Машков, владеющий строительной компанией — прибыль ООО «ОРГА» составила минус 2,9 миллиона рублей.