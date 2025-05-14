Бизнес певца ЮрКисса терпит многомиллионные убытки. Об этом стало известно «Страстям» из открытых источников.

В 2016 году Юрий Киселев, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, открыл ООО «Брайт стар». Указано, что организация осуществляет деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс. Также известно, что на компанию зарегистрированы товарные знаки группы «Земляне».

Согласно открытым данным, за 2024 год «Брайт стар» заработала 580 тысяч рублей, при этом чистая прибыль компании ушла в минус на 3,7 миллиона рублей. Отметим, что убытки организация показывает в отчетах с 2021 года.

Добавим, что еще недавно в отношении компании ЮрКисса судебные приставы возбуждали исполнительное производство на сумму 8 тысяч рублей. Однако певец погасил долги в марте 2025 года.