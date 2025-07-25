Строительный бизнес актера Владимира Машкова ушел в минус на 2,9 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Актер Владимир Машков является соучредителем ООО «ОРГА» — строительной компании, которая работает в Крыму. Известно, что организация была создана еще в 1999 году и тогда называлась ООО «Юкраин-Сервис», однако уже в 2016 году ее переименовали в ООО «ОРГА».

Ежегодно с 2015 года компания уходит в минус по показателям чистой прибыли. Согласно открытым источникам, за 2024 год организация получила 839 тысяч рублей доходов, а ее чистая прибыль составила минус 2,9 миллиона рублей.

Напомним, Владимир Машков является худруком Театра Олега Табакова и «Современника». В декабре 2023 года он занял пост председателя Союза театральных деятелей России.

Ранее мы писали о том, что Владимир Машков озвучил главное для актера умение.