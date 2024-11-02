«Яркое выяснение отношений»: Валерия призналась, что часто скандалит с Иосифом Пригожиным из-за пустяков

Валерия призналась, что часто ругается со своим мужем Иосифом Пригожиным из-за пустяков.

Артистка стала гостьей нового выпуска шоу «Натальная карта», где откровенно рассказала о личной жизни. Так, Валерия призналась в том, что из-за их с Иосифом вспыльчивых характеров они могут поругаться по любому поводу, даже если он не очень серьезный. При этом, по словам певицы, ругаться с мужем они могут эмоционально, но без ругательств.

Валерия призналась, что не любит когда впустую обвиняют и говорят, что ее ни о чем нельзя попросить. Такое заявление может расстроить артистку и вывести на негативные эмоции.

«Это очень бурное и яркое выяснение отношений... Любим ссориться из-за всякой ерунды. Меня может разозлить, если меня обвиняют... Вчера буквально было. Я ему ответила, а он в этот момент убегал с телефоном в руках со словами: "Никогда ни о чем нельзя попросить!". Я ему вдогонку кричу: "Я же тебе сразу ответила"...» — пожаловалась Валерия в шоу «Натальная карта».

Также артистка рассказала, что до сих пор не может привыкнуть к своему новому статусу бабушки и что 3-летняя внучка Селин обращается к ней лишь по имени.

Ранее мы писали о том, что Валерия отказалась комментировать иск к сыну Арсению Шульгину.

Также сообщалось, что Иосифа Пригожина возмутила идея сократить гонорары звезд за новогодние «огоньки».