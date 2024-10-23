Потребовали взыскать 56 млн рублей: Валерия отказалась комментировать иск к сыну Арсению Шульгину

На Арсения Шульгина, сына Валерии, подали в суд. С молодого человека, который занимается бизнесом, потребовали взыскать 56 миллионов рублей, написали СМИ. На одном из мероприятий корреспонденты повстречали мать предпринимателя и попросили ее прокомментировать соответствующую информацию.

Сначала Валерия охотно беседовала с журналистами на тему недавней свадьбы сына певицы Наташи Королевой. Однако, как только тема зашла про иск к Арсению, звезда поспешила уклониться от вопроса.

Возможно, исполнительница не хочет плодить лишние слухи в прессе, передает Telegram-канал Звездач. Сам молодой бизнесмен пока никак не высказался о судебном разбирательстве.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что иск к сыну Валерии урегулирован. По его словам, из новости про Шульгина пытаются раздуть скандал.