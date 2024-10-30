«Нам ничего никто не платит»: Иосифа Пригожина возмутила идея сократить гонорары звезд за новогодние «огоньки»

Продюсера Иосифа Пригожина возмутила инициатива депутата Госдумы Игоря Антропенко пересмотреть гонорары артистов в преддверии новогодних праздников. Муж певицы Валерии назвал парламентария глупым и заверил, что артисты ходят на новогодние телешоу не ради заработка, а чтобы создать атмосферу праздника для зрителей.

«Вы видели, чтобы кто-нибудь с телевидения когда-нибудь кому-нибудь платил деньги? Он просто глупый человек. Я не знаю, как он стал депутатом. Потому что новогодние "огоньки" у нас все "на шару" - бесплатно. Нам ничего никто не платит», - заявил Пригожин в беседе с НСН.

Он также назвал депутата «неосведомленным» и заверил, что без артистов зрителям, включая самого депутата, не под что будет пить шампанское в новогоднюю ночь.

По мнению Пригожина, своим громким заявлением Антропенко просто решил себя пропиарить.

Напомним, депутат Игорь Антропенко заявил, что артисты за часовое выступление не должны получать больше, чем участники СВО за месяцы службы.

Ранее сообщалось, что в традиционных новогодних «огоньках» в этом году впервые примут участие исполнительница хита «Матушка-Земля» Татьяна Куртукова и Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN.