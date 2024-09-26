«Яркий харизматик»: к кому от Федора Бондарчука могла уйти Паулина Андреева

Актриса Паулина Андреева могла уйти от Федора Бондарчука к Валерию Тодоровскому. Об этом сообщает Telegram-канал Звездная пыль.

В Сети уже несколько месяцев обсуждают развод Бондарчука и Андреевой. Поговаривают, пара рассталась из-за творческих разногласий и романа режиссера с Софьей Синицыной. Как утверждает источник, Паулина тоже не осталась в одиночестве. Предположительно, актриса могла уйти к Валерию Тодоровскому. Журналисты обратили внимание на то, что Андреева часто упоминает режиссера в своих интервью. Кроме того, под его руководством Паулина написала сценарий для сериала «Актрисы».

«Валерий Петрович — не только вдовец, но и яркий харизматик. Крутейший продюсер, режиссер и сценарист. Союз Паулины и Валерия вылился бы в поток сериалов», — пишет источник.

На данный момент ни Федор, ни Паулина не комментировали слухи о расставании.

Ранее актриса Софья Синицына отреагировала на сообщения о романе с Федором Бондарчуком. Подробности читайте в этой новости.

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