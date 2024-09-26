Экс-возлюбленная Табакова отреагировала на слухи о романе с Федором Бондарчуком

«Такой день хороший. У меня будто день рождения, все поздравляют», — с иронией написала Синицына.

Напомним, что в 2020 году актриса родила ребенка от Павла Табакова.

Ранее 29-летнюю актрису Софью Синицыну сравнили с 41-летней коллегой Юлией Снигирь. Подробности читайте в этой новости.

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