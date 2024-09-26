Экс-возлюбленная Табакова отреагировала на слухи о романе с Федором Бондарчуком
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Актриса Софья Синицына отреагировала на сообщения о романе с Федором Бондарчуком. Звезда сериала «Чистые» опровергла слухи в личном блоге.
В Сети уже несколько месяцев обсуждают развод режиссера и Паулины Андреевой. Поговаривают, пара рассталась «из-за творческих разногласий». Кроме того, СМИ пишут, что Бондарчук увлекся Софьей Синицыной, с которой снимался в сериале «Чистые». К слову, актриса с юмором отреагировала на слухи.
В личном блоге она опубликовала скрин переписки. Неизвестный предложил ей назвать свой Telegram-канал «Творческие разногласия». В ответ Софья поставила смеющийся смайлик.
«Такой день хороший. У меня будто день рождения, все поздравляют», — с иронией написала Синицына.
Напомним, что в 2020 году актриса родила ребенка от Павла Табакова.
Ранее 29-летнюю актрису Софью Синицыну сравнили с 41-летней коллегой Юлией Снигирь. Подробности читайте в этой новости.
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