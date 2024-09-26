НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 26 сентября 2024, 09:16
1 мин.

Экс-возлюбленная Табакова отреагировала на слухи о романе с Федором Бондарчуком

Актриса Софья Синицына отреагировала на сообщения о романе с Федором Бондарчуком.
Экс-возлюбленная Табакова отреагировала на слухи о романе с Федором Бондарчуком

© Starface.ru

Актриса Софья Синицына отреагировала на сообщения о романе с Федором Бондарчуком. Звезда сериала «Чистые» опровергла слухи в личном блоге.

В Сети уже несколько месяцев обсуждают развод режиссера и Паулины Андреевой. Поговаривают, пара рассталась «из-за творческих разногласий». Кроме того, СМИ пишут, что Бондарчук увлекся Софьей Синицыной, с которой снимался в сериале «Чистые». К слову, актриса с юмором отреагировала на слухи.

В личном блоге она опубликовала скрин переписки. Неизвестный предложил ей назвать свой Telegram-канал «Творческие разногласия». В ответ Софья поставила смеющийся смайлик.

Экс-возлюбленная Табакова отреагировала на слухи о романе с Федором Бондарчуком

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

«Такой день хороший. У меня будто день рождения, все поздравляют», — с иронией написала Синицына.

Напомним, что в 2020 году актриса родила ребенка от Павла Табакова.

Ранее 29-летнюю актрису Софью Синицыну сравнили с 41-летней коллегой Юлией Снигирь. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что жена Михаила Боярского рассказала о желании развестись с мужем.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
Теги:
новости звезд
звездные скандалы
новости шоу-бизнеса