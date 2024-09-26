Опубликовано 26 сентября 2024, 13:001 мин.
Жена певца SHAMAN Елена Мартынова назвала верным решение о разводе
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Жена певца SHAMAN Елена Мартынова подтвердила развод с Ярославом Дроновым. Она назвала решение расстаться верным.
Комментарий Мартыновой приводит StarHit.
«Мы с Ярославом действительно расстаемся. Это решение мы приняли совместно и считаем его верным», - высказалась супруга певца.
Артист объяснил, что расстается с Еленой без конфликтов и обид. Причиной развода SHAMAN назвал высокую занятость – это «не оставило времени на нормальную личную жизнь», писал артист.
Для Дронова это второй брак. Ранее он был женат на Марине Рощупкиной, в браке родилась дочь, она проживает с матерью.
Дронов отмечал, что не считает себя хорошим отцом. Он говорил – важно находиться рядом с детьми и показывать личный пример.