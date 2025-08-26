Яна Рудковская впервые снялась в экстремальном шоу, где ползала среди саранчи. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Яна Рудковская стала гостем фестиваля «Новая волна». Выйдя к прессе, продюсер анонсировала выход проекта со своим участием. Как оказалось, Яна впервые снялась в экстремальном реалити, в котором ползала среди червяков и саранчи. Рудковская не скрывает, что ей тяжело дались съемки. По словам продюсера, она пошла на риск для поддержания своей популярности.

«Я недавно ползала среди червяков и саранчи. Червяки, жабы, мыши, гадюки — тяжело. Вы же знаете, какая это мотивация. Точно не потому, что я хотела поесть чего-то или среди саранчи полазить», — пояснила знаменитость.

При этом Яна решила сохранить интригу и не стала называть название проекта.

По информации источника, съемки в экстремальном шоу ей пошли на пользу: Рудковская заметно похудела.

