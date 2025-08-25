«Думайте, прежде чем говорить»: Лариса Долина публично отчитала журналиста

Певица Лариса Долина отчитала журналиста на фестивале «Новая волна». Представитель СМИ в беседе с артисткой отметил, что она бывает строгой, после чего исполнительница поправила его и порекомендовала подучить русский язык.

В социальных сетях распространилось видео общения Долиной на красной дорожке с журналистом. В первую очередь певице не понравилось, что корреспондент затронул тему ее внешнего вида – в своем вопросе про подготовку к концертам он поднял тему «характеристик фигуры» артистки.

«То есть для вас это самый важный вопрос?» - поинтересовалась Лариса Александровна.

Журналист попытался оправдаться, заявил, что гораздо важнее голос певицы. Он отметил, что артистка бывает строптивой с командой. Долина уточнила, что он имеет в виду, после чего корреспондент добавил, что говорил о строгости.

«Это другое слово, другое значение имеет. Вы как-то по-русски учитесь разговаривать. И русский язык учите. Я была сегодня строга с кем-то? Объективность и строгость – это два разных русских слова, имеющих два разных значения. Так что думайте, прежде чем говорить, пожалуйста», - заявила Лариса Долина.

