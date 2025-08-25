НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 25 августа 2025, 11:15
1 мин.

«Произвела фурор»: Яна Рудковская похвасталась сумкой в виде умершей собаки

Яна Рудковская «произвела фурор» на «Новой волне» сумкой в виде умершей собаки.
«Произвела фурор»: Яна Рудковская похвасталась сумкой в виде умершей собаки

© Starface.ru

Продюсер Яна Рудковская сообщила, что «произвела фурор» на фестивале «Новая волна», появившись на красной дорожке с сумкой в виде умершей собаки. По ее словам, глядя на аксессуар, она вспоминает любимого питомца Фифу.

В личном Telegram-канале Рудковская призналась, что ей подарили сумку от модели Кендалл Дженнер. Она выполнена в виде небольшой собачки. Сюрприз так понравился жене фигуриста Евгения Плющенко, что она решила взять сумку на музыкальный фестиваль в Казани.

«Сумка произвела фурор на красной дорожке «Новой Волны». По моим ощущениям, это порода Русский тойтерьер. Именно две таких собачки живут у нас дома. Плюша и Мила. После смерти Фифы мы взяли таких же двух девочек нашему Сане, но, как он признался нам не так давно, Фифу не может ему заменить больше ни одна собака», - поделилась Рудковская.

«Произвела фурор»: Яна Рудковская похвасталась сумкой в виде умершей собаки

© Telegram-канал Яны Рудковской

Продюсер опубликовала фото сумки и своей умершей собаки Фифы. По ее мнению, они очень похожи. Отметим, что питомец Яны скончался год назад.

Ранее Яна Рудковская назвала имя преемника певца Валерия Леонтьева.