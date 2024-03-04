Яна Поплавская выступила с критикой Орбакайте после концерта в Санкт-Петербурге

Известная актриса Яна Поплавская высказалась о концерте певицы Кристины Орбакайте, который накануне прошел в Санкт-Петербурге. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

По данным некоторых СМИ, выступление артистки прошло не слишком гладко. В ходе исполнения одной из песен звезда запуталась в собственной юбке и упала.

Комментируя концерт дочери Примадонны, Поплавская выразила надежду, что с ней все в порядке. Тем не менее она также призналась, что недовольна отсутствием публичных заявлений Орбакайте об отношении к СВО.

Артистка уточнила, что журналисты не пишут, выразила ли исполнительница поддержку петербуржцам после атаки беспилотных летательных аппаратов на город, а также жителям Северной столицы, участвующим в СВО.

«Интересно, пришли на концерт те 50 ветеранов спецоперации, которым певица «пожертвовала» билеты?», — поинтересовалась Поплавская.

Ранее Кристина Орбакайте объявила, что ее концерт в Москве 5 марта состоится.

Также Орбакайте после концерта в Санкт-Петербурге заявила, что живет в России.