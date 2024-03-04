SHOT: Кристина Орбакайте после концерта в Петербурге заявила, что живет в России

52-летняя певица Кристина Орбакайте после концерта в Санкт-Петербурге заявила, что живет в России. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В Санкт-Петербурге состоялся концерт Кристины Орбакайте. После выступления певица вышла на улицу с букетами цветов и в окружении охранников. Пока Кристина не успела сесть в машину, журналисты задали ей вопрос: «А вы надолго к нам, в Россию?». Примечательно, что ответ знаменитости не заставил себя ждать.

«Я здесь живу», — лаконично ответила Орбакайте.

Охранники артистки сочли вопрос за провокацию, вот почему они стали оттеснять корреспондентов и загораживать собой Кристину.

Напомним, что в 2023 году в СМИ появилась новость о том, что Орбакайте живет в элитной недвижимости в Нью-Йорке.

Ранее Кристина Орбакайте обратилась к фанатам на фоне отмены концертов. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что Агата Муцениеце устроила роскошный праздник в честь дня рождения дочери.