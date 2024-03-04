Певица Кристина Орбакайте заявила, что ее концерт в Москве состоится. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

5 марта в московском ресторане Petter должен состояться концерт Кристины Орбакайте. Однако в соцсетях ходили слухи, будто выступление дочери Аллы Пугачевой могут отменить.

Журналисты поймали Орбакайте на вокзале после выступление в Санкт-Петербурге и спросили, состоится ли ее концерт в Москве.

«У меня всегда все состоится», — ответила она.

На вопрос о том, общается ли она с матерью, Орбакайте не ответила. Певица поспешила зайти в вагон поезда и скрылась от камер. Кстати, журналистам удалось выяснить, что знаменитость купила билет в вагоне самого высокого класса — «Гранд империал».

За 40 тысяч рублей пассажирам этого класса доступны телевизор, личный туалет и душевая, шкафы для хранения одежды и большая кровать.

Ранее мы писали о том, что Кристина Орбакайте после концерта в Петербурге заявила, что живет в России.