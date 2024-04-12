Яна Поплавская возмутилась существующей студии Ивана Урганта

Российская актриса Яна Поплавская поддержала подписчицу, которая возмутилась все еще существующей студии шоу «Вечерний Ургант» в «Останкине». Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

Артистка решила процитировать поклонницу, которая вместе со своим ребенком отправилась на экскурсию в знаменитый телецентр.

«Экскурсоводы с придыханием и улыбкой, даже с гордостью говорят о Урганте! У них там своя нетронутая ничем атмосфера! Это у нас тут страна воюет! <...> А у них шоу, урганты, улыбочки с усмешками, ждуны и прочие лобби!», — поделилась женщина.

Подписчица уточнила, что интерьеры телепередачи Ивана Урганта сохранились несмотря на то, что она не выходит в эфир уже несколько лет.

«Огромные плакаты и баннеры ведущего Ивана Урганта! Как будто и ничего не происходит!», — заключила она.

Ранее Яна Поплавская назвала «страшной трагедией» смерть оперного певца Евгения Кунгурова.

Также Поплавская оказалась недовольна тайным возвращением телеведущего Ивана Урганта на ТВ и в кино.