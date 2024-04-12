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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 12 апреля 2024, 10:33
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Яна Поплавская возмутилась существующей студии Ивана Урганта

Актриса Поплавская рассердилась, что студию «Вечернего Урганта» не демонтировали.
Яна Поплавская возмутилась существующей студии Ивана Урганта

© Starface.ru

Российская актриса Яна Поплавская поддержала подписчицу, которая возмутилась все еще существующей студии шоу «Вечерний Ургант» в «Останкине». Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

Артистка решила процитировать поклонницу, которая вместе со своим ребенком отправилась на экскурсию в знаменитый телецентр.

«Экскурсоводы с придыханием и улыбкой, даже с гордостью говорят о Урганте! У них там своя нетронутая ничем атмосфера! Это у нас тут страна воюет! <...> А у них шоу, урганты, улыбочки с усмешками, ждуны и прочие лобби!», — поделилась женщина.

Подписчица уточнила, что интерьеры телепередачи Ивана Урганта сохранились несмотря на то, что она не выходит в эфир уже несколько лет.

«Огромные плакаты и баннеры ведущего Ивана Урганта! Как будто и ничего не происходит!», — заключила она.

Ранее Яна Поплавская назвала «страшной трагедией» смерть оперного певца Евгения Кунгурова.

Также Поплавская оказалась недовольна тайным возвращением телеведущего Ивана Урганта на ТВ и в кино.