«Пятая колонна продолжает возвращать своих «кумиров» на ТВ»: Поплавская зла из-за окончания бойкота Урганта

Актриса Яна Поплавская оказалась недовольна тайным возвращением телеведущего Ивана Урганта не только в кинематограф, но и на отечественное телевидение. По ее мнению, подобное не должно происходить. Об этом она высказалась в личном Telegram-канале.

В Москве прошел закрытый показ фильма Николя Солодникова «Во сне ты горько плакал», в котором главную роль сыграл Ургант, уже довольно давно практически лишившийся работы в России. И несмотря на то, что премьера прошла в узком кругу, о ней все равно стало довольно быстро известно. Поговаривают, что это большой шаг к окончательному завершению бойкота, объявленного Ивану на ТВ.

Впрочем, эти новости негативно восприняла Яна Поплавская. Она отметила, что Урганта уже очень давно пытаются везде «пристроить». И, по всей видимости, это, наконец, начало приносить плоды.

«Испуганного патриота Урганта в фильме «Во сне ты горько плакал» снял Николай Солодников. <…> Пятая колонна продолжает возвращать своих «кумиров» на ТВ и в кино. Киркоров, Ревва, Шепелев, Светлаков… Настал черед и Вани Урганта, при первых выстрелах сбежавшего в Израиль», - заявила Поплавская.

Отметим, что сам Иван еще полгода назад говорил о том, что собирается вернуться на телевидение, но пока этого до сих пор не произошло.

Ранее Сергей Светлаков заявил, что ему обидно за «отмененного» Ивана Урганта.