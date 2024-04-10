«Страшная трагедия»: Яна Поплавская высказалась об уходе Евгения Кунгурова
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Актриса и общественный деятель Яна Поплавская прокомментировала смерть оперного певца Евгения Кунгурова. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.
«Не стало Евгения Кунгурова. Страшная трагедия. Я в таком сильном потрясении, что не могу передать словами», - поделилась артистка.
Поплавская назвала Кунгурова «талантливым певцом» и «открытым человеком». Звезда подчеркнула, что музыкант страдал от различных переживаний. Так, Кунгуров сожалел о неправильном карьерном выборе, а также переживал проблемы в браке.
«Протяните руку помощи, если друг в беде. Вечная память Жене Кунгурову», - заключила Поплавская.
Напомним, о смерти Евгения Кунгурова стало известно накануне. 40-летний оперный певец совершил суицид. Незадолго до смерти он отправил супруге странное сообщение.
Ранее отец Евгения Кунгурова раскрыл правду о его смерти.