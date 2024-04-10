«Страшная трагедия»: Яна Поплавская высказалась об уходе Евгения Кунгурова

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская прокомментировала смерть оперного певца Евгения Кунгурова. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

«Не стало Евгения Кунгурова. Страшная трагедия. Я в таком сильном потрясении, что не могу передать словами», - поделилась артистка.

Поплавская назвала Кунгурова «талантливым певцом» и «открытым человеком». Звезда подчеркнула, что музыкант страдал от различных переживаний. Так, Кунгуров сожалел о неправильном карьерном выборе, а также переживал проблемы в браке.

«Протяните руку помощи, если друг в беде. Вечная память Жене Кунгурову», - заключила Поплавская.

Напомним, о смерти Евгения Кунгурова стало известно накануне. 40-летний оперный певец совершил суицид. Незадолго до смерти он отправил супруге странное сообщение.

Ранее отец Евгения Кунгурова раскрыл правду о его смерти.