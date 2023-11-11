Яна Поплавская возмущена выходками уехавшей из России Марии Машковой

Накануне уехавшая из России дочь Владимира Машкова Мария получила гражданство США. Эту новость прокомментировала актриса Яна Поплавская.

Политические взгляды Марии и ее отца — абсолютно противоположны. На этом фоне они поссорились и больше не поддерживают общение. Поплавская возмутилась поведением дочери актера и встала на сторону Владимира. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Мне очень жаль Владимира Машкова. Не представляю, как он это все переживает. Но мы не можем отвечать за своих взрослых детей. Можем пытаться повлиять на них, но никогда не приставим им свою голову. Каждый человек волен сам делать свой выбор», — написала она.

Яна добавила, что теперь Мария новый человек, с новым гражданством и паспортом.

Напомним, наследница Владимира уже долгое время не проживает в РФ. После отъезда из страны она обосновалась в США и там возобновила актерскую карьеру. Недавно Мария сообщила, что скоро состоится ее дебют в американском сериале, а также рассказала, что стала гражданкой страны.

Ранее мы писали о том, что уехавшая из РФ актриса Мария Машкова обратилась к отцу, с которым не говорила год. Подробности смотрите в этой статье.