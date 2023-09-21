Уехавшая из РФ актриса Мария Машкова обратилась к отцу, с которым не говорила год

Уехавшая из РФ Мария Машкова обратилась к отцу, с которым не говорила год. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на личный блог актрисы.

В соцсети Мария рассказала о семейной реликвии. В 2015 году Владимир Машков передал ей дневник прабабушки, ставшей женой революционера. Артистка провела всю ночь за чтением записей родственницы. История оказалась настолько вдохновляющей, что Машкова на ее основе подготовила моноспектакль. В личном блоге она анонсировала дату премьеры и внезапно обратилась к отцу.

Владимир подписал дневник, напомнив дочери: лучшие части души движут этим миром.

«Ты, пап, тоже помни… Я скучаю по тебе. Смешному. Талантливому и очень храброму. Верю, что ты именно такой», — высказалась Мария.

Напомним, что артистка уже больше года не поддерживает связь с отцом из-за политических разногласий. На данный момент Машкова проживает в Лос-Анджелесе, где продолжает актерскую деятельность.

Ранее уехавшая из РФ Мария Машкова заявила, что ее справедливо вырезали из отечественного фильма. Подробности смотрит в этой статье.