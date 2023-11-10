Уехавшая из РФ 38-летняя дочь Владимира Машкова получила американское гражданство. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на личный блог Марии Машковой.

Наследница Владимира уже долгое время не проживает в РФ. После отъезда из страны она обосновалась в США и там возобновила актерскую карьеру. Недавно Мария сообщила, что скоро состоится ее дебют в американском сериале. Однако это — далеко не главная новость.

В соцсети Мария заявила, что стала гражданкой Америки. Машкова не скрывает радости от произошедшего события: актриса поделилась роликом, на котором она улыбается и смеется, говоря о новом гражданстве.

«Присоединилась к мужу и детям — стала гражданином Америки. Теперь я могу голосовать и исполнять обязанности присяжного», — высказалась Мария.

Напомним, что Машкова уже больше года не общается с отцом из-за политических разногласий. В личном блоге артистка оставляет трогательные послания отцу, однако Владимир на них не реагирует.

Ранее мы писали о том, что уехавшая из РФ актриса Мария Машкова обратилась к отцу, с которым не говорила год. Подробности смотрите в этой статье.