Яна Поплавская напомнила, что давно предсказывала возвращение Аллы Пугачевой в РФ. Об этом актриса сообщила в своем Telegram-канале.

2 ноября 2023 года стало известно о возвращении Пугачевой в Россию через КПП в Псковской области. По данным СМИ, певица села на поезд и на следующее утро прибыла в Москву. С вокзала исполнительница хита «Арлекино» уехала в замок в деревне Грязь. Поплавская решила прокомментировать внезапный приезд Пугачевой.

По мнению Яны, возвращение певицы было предсказуемым. Кроме того, Поплавская отметила, что говорила об этом еще в апреле. Артистка убеждена, что в скором времени в Россию вернутся и другие звезды, которые год назад уехали из страны.

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