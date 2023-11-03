Директор Аллы Пугачевой прокомментировала внезапное возвращение певицы в РФ. Об этом сообщает издание Газета.Ru.

В беседе с журналистами Елена Чупракова лаконично высказалась о возвращении певицы в Россию. Помощница Пугачевой не стала подтверждать или опровергать информацию СМИ. Вместо этого она произнесла: «Я не даю никаких комментариев».

Известно, что 2 ноября 2023 года артистка вернулась в РФ через КПП в Псковской области. Затем она села на поезд и утром 3 ноября прибыла в Москву на Ленинградский вокзал. Оттуда исполнительница хита «Арлекино» отправилась в замок в деревне Грязь, который все это время готовили к ее возвращению.

Сама певица никак не комментировала новость о приезде в Москву.

Ранее певица Ольга Зарубина обвинила Аллу Пугачеву в попытке загубить ее карьеру. Подробности смотрите в этой статье.