56-летний певец Филипп Киркоров купил картину «Примадонна» за 700 тысяч рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

2 ноября 2023 года певица Люся Чеботина презентовала клип на песню «Псевдомодели». Во время мероприятия был проведен благотворительный аукцион, в котором многие звезды приняли участие. Не стал исключением и певец Филипп Киркоров.

По данным источника, исполнитель хита «Зайка моя» безуспешно пытался приобрести многие лоты. Однако удача ему все же улыбнулась. Артист до последнего боролся за картину «Примадонна» и стал ее обладателем. Стоимость полотна составляет 700 тысяч рублей.

В тот же вечер стало известно о внезапном возвращении Аллы Пугачевой в РФ. Журналисты поинтересовались у Филиппа о планах экс-супруги. Сообщается, что певец удивил внезапной реакцией. Подробности смотрите в этой статье.

Ранее мы писали о том, что 74-летняя певица Алла Пугачева прибыла в Москву на Ленинградский вокзал.