Известная телеведущая Яна Чурикова раскрыла имена самых ответственных артистов в России. Об этом сообщает «Пятый канал».

К списку таких звезд телеведущая отнесла Полину Гагарину, AKMAL’ и Saluki.

«В общем, много кто. Есть люди, которые работают хорошо, и не надо говорить, что у нас молодежь какая-то не такая», — высказалась Чурикова.

Помимо этого, знаменитость призналась, что сама предпочитает не ругать артистов и критиковать их в глаза и исключительно по запросу.

«Даже если меня спросили, я все равно не поругаю. Это этика», — резюмировала она.

Ранее Яна Чурикова высказалась о Вале Карнавал, заменившей Агату Муцениеце в шоу «Голос. Дети». По ее мнению, Карнавал является идеальной ведущей, поскольку она не играет на камеру, а искренне общается с конкурсантами.

Также Чурикова назвала великой программу «Дом-2».