«Не наигранно»: Яна Чурикова высказалась о Вале Карнавал, заменившей Агату Муцениеце в шоу «Голос. Дети»

Телеведущая Яна Чурикова высказалась о своей новой коллеге в шоу «Голос. Дети». Вместо актрисы Агаты Муцениеце в новом сезоне на сцену юных певцов будет провожать блогерша Валя Карнавал. И она довольно быстро влилась в съемочный процесс.

Чурикова призналась, что довольна работой Карнавал. По ее словам, она является идеальной ведущей, так как не играет на камеру, а искренне общается с конкурсантами.

«Самый главный навык на нашем проекте — уметь общаться с детьми. Не наигранно, а от души. У Вали это врожденная установка, она просто идеальная ведущая», — цитирует слова Яны StarHit.

Для самой телеведущей было непросто начинать общение с детьми, так как она не является мамой. Но потом, когда юные артисты стали сами подходить к ней и заводить разговор, Чурикова поняла, насколько с ними легко. Тогда она стала понимать, что находится на «работе мечты».

Напомним, что в новом сезоне обновился и состав наставников. Красные кресла заняли Дима Билан, Юлианна Караулова и Jony.

Ранее Jony рассказал о съемках нового сезона проекта «Голос. Дети».