«Можете кидаться в меня»: Чурикова назвала великой программу «Дом-2»

В этом году исполнилось 20 лет со дня выхода в эфир передачи «Дом-2». Телеведущая Яна Чурикова решила порассуждать о шоу, назвав его великим.

Чурикова вспомнила, что сама была на экране, когда запустили проект. Она назвала себя дурой, так как не понимала масштаб проекта и его участников, ставшими очень известными.

Именно из-за «Дома-2», считает телеведущая, сегодня мы живем в мире жестокой цензуры контента. Но сколько проект не пытались закрыть, он до сих пор идет по ТВ, пусть и не пользуется большой популярностью.

«Можете кидаться в меня, как угодно, я считаю, что „Дом-2“ — великая программа. С поправкой на ветер, абсолютно шекспировского масштаба страсти и коллизии продемонстрировали нам героев на экране», — написала Чурикова в своем Telegram-канале.

Телеведущая вспомнила извилистую любовную линию Степана Менщикова —мужчины, который заставил страдать и Алену Водонаеву, и Викторию Боню. Также она привела в пример историю Ольги Бузовой и Романа Третьякова.

Ранее Яна Чурикова заявила, что теперь предпочитает посвящать все свободное время путешествиям по России.