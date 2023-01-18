Яна Чурикова принялась оскорблять и доказывать, что Савичева пела не «под фанеру» в ее шоу

Ведущая Яна Чурикова назвала «умниками» тех, кто обвинил певицу Юлию Савичеву в пении под фонограмму в ее шоу. В доказательство, что артистка пела сама, она выложила кусочек «сырого» исполнения» с несведенным звуком.

«А это «умникам», которые утверждают, что Юлия Савичева у нас в студии пела под фанеру…», - написала Чурикова на своей странице.

Она пообещала выложить выступление целиком в своем аккаунте во «ВКонтакте». 19 января состоится премьера интервью с певицей в рамках «Фабрики с Яной Чу».

Подписчики стали отмечать под постом, что «вопросов по «фанере» ноль». Кто-то указывал, что обвинения могут быть вызваны завистью. «Юлия и фанера – вещи несовместимые», - написала неизвестная женщина. По ее словам, только Савичева обладает «сильным, уникальным и самым честным голосом».

Ранее бывшая участница «Фабрики звезд» Лена Терлеева обиделась на Чурикову за ее слова про карьеру певицы. Ведущая объяснила, почему та не стала суперзвездой. Кроме того, Чурикова ответила многим людям, оставившим комментарии на странице Терлеевой - некоторые слова ведущей звучали весьма обидно.