Яна Чурикова объяснила, почему Терлеева не стала суперзвездой

Лауреат премии «Песня года-2007», «Золотой граммофон-2007» и «Бог эфира-2008» Елена Терлеева обиделась на музыкального критика, журналиста и телеведущую Яну Чурикову.

На своем YouTube-шоу Чурикова обмолвилась, что после хитов «Солнце» и «Люби меня» Терлеева сделала в своем творчестве шаг назад. И начала исполнять скучный репертуар. Из-за чего и не стала суперзвездой.

Напомним, с 2009 года певица действительно изменила амплуа и выбрала джазовое направление для своего творчества. Она выступала с новыми композициями в Московском международном доме музыки и в Концертном зале им. Чайковского.

Успехом пользовались ее авторские произведения «Не прощу», «Я любила», а весной 2018 года синлг «Уходи» возглавил очередной «Золотой граммофон» и продержался в лидерах 19 недель.