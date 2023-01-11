«Потерявшая человечность» Яна Чурикова нахамила каждому поклоннику в аккаунте Елены Терлеевой

Финалистка «Фабрики звезд-2», певица Елена Терлеева эмоционально отреагировала на слова ведущей и продюсера Яны Чуриковой, которая назвала исполнительницу «одной из самых больших личных трагедий» проекта. Многие СМИ, а также сама исполнительница поняли высказывание таким образом, что Чурикова, якобы, жалеет о провалившейся карьере Терлеевой.

Терлеева сообщила, что после высказывания ведущей получила много звонков и сообщений в беспокойстве за ее жизнь. Произошедшее привлекло к ней много внимания и подняло ряд вопросов, на которые она постаралась дать ответ.

Так, Терлеева заметила, что у всех разное понимание «звезды». Она назвала себя «артистом», которого люди любят за талант и голос, а песни слушают на стриминговых площадках.

Певица отметила, что некоторые звезды рекламируют товары и услуги, но ей это не нужно. В конце поста артистка обвинила ведущую в «погоне за меркантильными интересами» и потере «человечности и моральных принципов».

«Яна Чурикова дезинформировала аудиторию…», - заключила она.

Поклонники поддержали певицу, но на каждый их комментарий у ведущей нашлось, что ответить.

«Кто такая Яна Чморикова? Или Чурникова? Впервые вижу», - уколола Чурикову одна из подписчиц.

«Спасибо Лене, вы обо мне узнали», - ответила она, вступив в публичную переписку с женщиной.

Другому человеку, который обвинил Чурикову в попытке пиара, ведущая дала совет: «Может…, дадите себе труд во всем разобраться? Это не так сложно».

Ранее сообщалось, что актер Дмитрий Нагиев «добрался» до сосков Яны Чуриковой.