Яна Чурикова объяснила, почему скрывает 16-летнюю дочь от публики

Яна Чурикова рассказала о 16-летней дочке, которую скрывает от публики. Телеведущая трогательно обратилась к наследнице в соцсети.

Дочка Яны отметила 16-летие. В честь этого события Чурикова дала редкий комментарий о Таисии, которую скрывает от публики. Как выяснилось, девочка самостоятельно приняла решение быть в тени камер: публичная жизнь ей не по душе. Знаменитость призналась, что уважает выбор дочери и во всем ее поддерживает.

«Мы с Тасей договорились охранять наш семейный мир и беречь его от внимания общественности. Моя профессия публичная, но выбор дочери иной. Поэтому, конечно, все самое главное сказано лично. Скажу только, что моя взрослая дочь сегодня многому учит меня и на многое вдохновляет», — высказалась звездная мама.

Чурикова не может поверить, что прошло 16 лет с рождения дочки. Она до сих пор вспоминает, как ехала в роддом «по пустой утренней Москве».

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