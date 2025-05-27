43-летний актер Артем Ткаченко станет отцом в четвертый раз

Актер Артем Ткаченко вновь станет отцом. 43-летний артист вышел в свет с беременной женой Екатериной Стеблиной. Об этом сообщает Woman.ru.

В Москве состоялась церемонии вручения III Премии Гильдии кастинг-директоров, которую посетили многие отечественные звезды. Среди гостей мероприятия оказались и Ткаченко с женой. На красной дорожке супруги появились вместе, но все внимание забрала Екатерина, которая не скрывала свой округлившийся живот.

Вероятно, Стеблина находится уже на позднем сроке беременности. Однако какие-либо подробности актеры рассказывать отказались.

Отметим, что для Артема это будет уже четвертый ребенок. В браке с Евгенией Храповицкой у актера родился сын Тихон. Еще двоих мальчиков ему подарила нынешняя супруга Стеблина. К слову, имя младшего наследника родители так и не рассекретили. В Сети подозревают, что ребенка зовут Теон.

Ранее в беременности заподозрили жену юмориста Гарика Харламова. У актрисы Катерины Ковальчук заметили округлившийся живот на новом видео.