«Мозг ее не развивался»: Прохор Шаляпин раскритиковал профессионализм Яны Чуриковой

В конце прошлого года артист Прохор Шаляпин дал интервью Яне Чуриковой и ее коллеге Даниилу Доэрти. Певец совсем не ожидал, что беседа с телеведущей получится такой неприятной для него.

По словам исполнителя, когда он шел на интервью, думал, что беседа с Яной будет легкой. Прохор рассчитывал на интеллигентность, снисходительность телеведущих. Но все вышло совершенно не так, как ожидал артист.

Певец рассказал, что прошел настоящую школу, участвуя в постановочных ток-шоу, где его били и унижали. Этот опыт помог сделать Шаляпину хорошие выводы с точки зрения психологии.

«А Яна, как ни странно, имея такой опыт работы в рамках различных проектов, просто стояла на суфлере и не более того, мозг ее не развивался», — объяснил 41-летний финалист «Фабрики звезд» в эфире YouTube-канала DC HUB.

Прохор считает, что главной ошибкой Чуриковой и ее соведущего было высокомерие. Певец уверен: простота привлекает людей, а заносчивость, наоборот, очень отталкивает. Артист добавил, что Яна ничего не потеряла, если была бы более добра к нему.

Недавно бывшая возлюбленная Шаляпина Анна Калашникова призналась, что жалеет о съемках в шоу с артистом.