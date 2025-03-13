Якубович опроверг обвинения в причастности к убыточному бильярдному бизнесу

Представитель российского шоумена Леонида Якубовича Табриз Шахиди опроверг заявления о его причастности к убыточному бильярдному бизнесу. Его слова приводит Общественная служба новостей.

«У нас абсолютно нет сил, желания и времени комментировать очередную порцию ереси и бреда», — заявил Шахиди.

Он отметил, что Якубович не владеет никакими долями и акциями в бильярдных компаниях, как и какой-либо дорогой недвижимостью.

Напомним — информация о том, что якобы принадлежащий телеведущему бизнес за последний год пришел в упадок и имеет множество долгов, стала распространяться в СМИ 12 марта. Источники утверждали, Якубовичу принадлежит в нем 24% акций.

Ранее мы писали о том, что сразу два бизнеса рэпера Тимати были закрыты из-за проблем с долгами.