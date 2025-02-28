Сразу два бизнеса рэпера Тимати были закрыты из-за проблем. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Стало известно, что рекламное агентство ООО «Телестар Медиа» исключат из Государственного реестра юридических лиц после признания компании недействующей. «Телестар Медиа» было открыто рэпером в 2018 году.

Еще один бизнес Тимати — спортивный клуб ООО «Меркурий Фитнес» — проходит стадию банкротства. Арбитражный суд вынес соответствующее решение после накопившихся долгов компании, которые превысили один миллион рублей.

Сам рэпер пока никак не комментировал проблемы с бизнесом.

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