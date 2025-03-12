С бильярдной компании Леонида Якубовича взыскали через суд 219 тыс. за аренду

С бильярдной компании Леонида Якубовича взыскали через суд 219 тысяч рублей за неоплату аренды. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, «Бильярдная мануфактура Барсков и Ко» появилась в 2005 году в Калининградский области. Телеведущий владеет 24% бизнеса. В первые 5 лет Якубович помогал с продвижением, но потом бильярдный бизнес «просел».

В конце декабря, как стало известно Mash, конторе прилетел иск от теруправления имущественных отношений Минобороны. Бильярдная снимала в аренду помещения, но финансовые обязательства не исполняла. В результате с нее взыскали 219 тысяч за аренду и госпошлину в размере 15 тысяч.

Только за 2023 год выручка компании снизилась на 56%.

Сам телеведущий не комментировал убыточность дела.

Ранее сообщалось, что Леонид Якубович много лет скрывал 10-комнатную квартиру и замок за млрд. Подробности читайте в этой новости.

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