«Ядерное топливо»: солисты группы «Дискотека Авария» высказались о райдере и успокоили организаторов

Cолисты группы «Дискотека Авария» высказались о райдере.

После своего сольного концерта артисты постарались успокоить организаторов, которые удивляются некоторым пунктам в их райдере, и объяснили, что они прекрасно себя чувствуют от такого выбора меню.

«Особенности нашего райдера: там есть кефир и лапша (быстрого приготовления), и как-то это между собой слабо сочетается. Люди переживают за нас. Хотим вам сказать, что все получается отлично. Ядерное топливо!», — поразмышляли певцы.

Также в беседе с Telegram-каналом «Звездач» артисты сообщили, что они не планирует перезаписывать их праздничный хит «Новогодняя» с молодым артистами, так как пока они не нашли достойной кандидатуры.

Кроме того, солисты уверены, что их песни очень трудно будет кому-то перепеть. По этой причине тот, кто хочет взять за исполнение авторских песен, «должен хорошо кричать и быстро разговаривать». Певцы также подчеркнули, что такой исполнитель, как Джиган, с такой задачей точно не справится.

Ранее мы писали о том, что раскрыты гонорар и райдер группы «Дискотека Авария» на новогодние выступления.

Также сообщалось, что Стас Пьеха высказался о своем большом гонораре.