Раскрыты гонорар и райдер группы «Дискотека Авария» на новогодние выступления

Группа «Дискотека Авария» подняла ценник на выступления перед новогодними праздниками на миллион рублей и просит в гримерку лапшу быстрого приготовления «Доширак». Заказать исполнителей хита «Новогодняя» можно за 4,8 млн рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, ранее музыканты выступали за 3,8 млн рублей, но перед новогодними праздниками решили поднять гонорар на миллион.

Концерт артистов доступен со спецэффектами – они просят у организаторов баллоны с газом, искромет и конфетти-машину. Но за безопасность отвечают организаторы.

Что касается райдера, то певцы Алексей Рыжков, Алексей Серов и их команда не включали в него алкоголь, только газированные напитки и лимон.

Кроме того, они просят в гримерку 4 лапши «Доширак» с говядиной и курицей, хлеб и шоколадные конфеты.

Ранее директор Орбакайте рассказал о планах артистки на новогодние выступления в России. СМИ писали, что дочь Аллы Пугачевой появится на телеэкранах в новогоднюю ночь на Первом канале. Представитель звезды сообщил, является ли это правдой.