«Я царь со скипетром»: Стас Пьеха высказался о своем большом гонораре

Певец Стас Пьеха прокомментировал информацию о своих многомиллионных гонорарах и назвал себя царем. 44-летний артист высказался о деньгах, которые он берет за свои выступления. Об этом сообщает «Жизнь».

Исполнитель хита «На ладони линия» с юмором отреагировал на новости о своих баснословных заработках. Мужчина заявил, что за такие суммы готов выступать несколько часов и составить «натальную карту».

Стас пояснил, что его подруга из Санкт-Петербурга прислала ему статью о гонорарах российских артистов. В списке из 12 артистов было и его имя с внушительной суммой за концерт.

«То есть я царь со скипетром, с золотым посохом, в третьем доме изобилия, просто конем тщеславия погоняющий, денежными потоками управляющий. Ну, вы знаете, за тот гонорар, который там указан, я не 40 минут, а я бы часа 3, наверное, вам пел. Еще б составил каждому натальную карту», – поделился Пьеха.

Певец добавил, что за подобную сумму готов был бы прочитать лекцию о созависимости и бесплатно вылечить в своей клинике.

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