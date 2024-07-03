«Я знаю, что такое бедность»: Анна Седокова поделилась архивным фото из юности

«Я знаю, что такое бедность и выживание не понаслышке. Моя мама учительница, папа нас оставил, мы выживали, как могли. Мама работала за мешок картошки, преподавала дополнительные уроки, чтобы нас прокормить. И дальше жизнь была непростой», - заявила певица.

Исполнительница подчеркнула, что по-прежнему выживает, как и 90% людей. Она добавила, что ей всегда помогало выжить трудолюбие и доброта окружающих.

Напомним, Анна Седокова воспитывает троих детей от разных мужчин: 19-летнюю Алину от футболиста Валентина Белькевича, 12-летнюю Монику от предпринимателя Максима Чернявского и 7-летнего Гектора от бизнесмена Артема Комарова. Артистка признавалась, что никогда не просила у бывших возлюбленных помощи в содержании и воспитании наследников и не требовала от них алиментов.

Ранее юрист Катя Гордон выступила против Анны Седоковой и заявила, что певица «любит чужих».

Также модель Оксана Самойлова рассказала, что Седокова ее ненавидит.