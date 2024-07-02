«Мадам, похоже, любит чужих»: Катя Гордон вмешалась в скандал с Анной Седоковой

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова оказалась в эпицентре скандала во время съемок шоу «Выжить в Дубае». Певица обвинила участников проекта в буллинге, но не нашла поддержки у зрителей, так как ее заподозрили во флирте с блогером Сашей Стоуном, несмотря на присутствие его девушки, юмористки Нади Сысоевой.

Против Анны внезапно высказалась и юрист Катя Гордон. Она допустила, что Седокова действительно могла вести себя на проекте неподобающим образом, чем навлекла на себя гнев женской половины участников.

«Это уже классика. Мадам, похоже, любит чужих...», - констатировала Гордон в своем блоге.

Ранее Екатерина признавалась, что Седокова имела интрижку с ее бывшим мужем в те годы, когда они еще состояли в браке. По словам юриста, она узнала интерьер своей квартиры на фотографии Анны. При этом Гордон в то время была беременна.

Анна Седокова покинула шоу «Выжить в Дубае» на первом же голосовании. Все участники проекта, кроме Виктории Бони, проголосовали против нее. После обиженная артистка заблокировала Джигана и его супругу Оксану Самойлову в соцсетях.

В вою очередь, Виктория Боня подтвердила, что Седокова подверглась буллингу на шоу после того, как «флиртовала» с возлюбленным Надежды Сысоевой. Блогер заявила, что на певицу «налетели, как гиены».