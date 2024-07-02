«Необоснованно»: Оксана Самойлова заявила о ненависти Анны Седоковой

Модель Оксана Самойлова заявила, что 41-летняя певица Анна Седокова ее ненавидит. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

В Москве состоялась премия «25 самых стильных». Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и Оксана Самойлова. Модель появилась на дорожке в черном платье с пайетками. Она находилась в хорошем настроении и охотно общалась с прессой. В беседе с журналистами Оксана рассказала о конфликте с Анной на шоу «Выжить в Дубае».

Модель убеждена, что певица ненавидит всех участников передачи. «Я знаю, что она нас ненавидит. Это необоснованно. Многое вырвано из контекста. Вопрос: почему все 7 членов команды, троим из которых было максимально выгодно, решили голосовать против нее», — высказалась знаменитость.

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