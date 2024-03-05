«Я знаю, что получу много хейта»: Долина вышла на подиум в дерзком наряде

Певица Лариса Долина вышла на подиум в обтягивающем комбинезоне и с триколором. Об этом сообщает The Voice.

В Москве проходит Неделя моды, в которой принимают участие не только профессиональные модели, но и звезды эстрады. На одном из показов на подиум вышла Лариса Долина.

На певице был дерзкий наряд от Джемала Махмудова. Она надела обтягивающий комбинезон с зеркалами и накидку с триколором российского флага. Знаменитость дополнила образ туфлями на 10-сантиметровых шпильках.

«И снова эксперимент... Теперь в мире моды... Много лет сотрудничаю с дизайнером Джемалом Махмудовым и не устаю удивляться его разноплановой палитре! Я знаю, что после сегодняшнего показа получу много хейта. Я и вы — мы рискнули», — высказалась знаменитость.

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